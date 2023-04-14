***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.04.2023 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.04.2023
Alım
1,500.00
15,780.00
14.04.2023
Satım
1,250.00
13,165.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138895
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0350
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.245,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -22,46
|Açılış
|: 1.245,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3614
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,2787
|21,3178
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,9526
|24,0727
|% -0,76
|
|Frank
|21,5420
|21,6717
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1469
|5,1727
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-41,36
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-25,71
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.718
|8.840
|49,00
|
|Yarım
|4.258
|4.326
|24,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.163
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem