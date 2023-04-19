***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.04.2023 23:00
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.04.2023
Alım
500.00
5,112.50
19.04.2023
Satım
500.00
5,122.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140225
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0136
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.243,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.243,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.247,14
En Düşük
1.242,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4107
|19,4279
|% 0,17
|
|Euro
|21,2639
|21,2816
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0759
|24,1966
|% 0,10
|
|Frank
|21,5438
|21,6736
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1619
|5,1878
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.182
|17,00
|
|Yarım
|4.385
|4.495
|8,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,81
|0,03
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|0,00
|