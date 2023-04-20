***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2023 13:05
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.04.2023
Alım
752.00
7,585.32
20.04.2023
Satım
503.00
5,123.25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140309
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0387
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.250,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.250,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.251,30
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4011
|19,4045
|% 0,05
|
|Euro
|21,2804
|21,2841
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,0013
|24,1216
|% -0,21
|
|Frank
|21,5518
|21,6817
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|4,48
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.968
|9.108
|-57,00
|
|Yarım
|4.380
|4.449
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.238
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,78
|15,79
|0,01
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
GEREL, FORMT, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:41
CVKMD, VAKBN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
-
15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında