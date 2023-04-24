***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.04.2023 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.04.2023
Alım
1,250.00
12,795.00
24.04.2023
Satım
1,500.00
15,415.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140563
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1955
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.240,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.241,07
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3991
|19,4030
|% 0,01
|
|Euro
|21,4316
|21,4418
|% 0,92
|
|Sterlin
|24,1138
|24,2348
|% 0,21
|
|Frank
|21,7467
|21,8777
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1568
|5,1827
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|2,76
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.030
|9.189
|49,00
|
|Yarım
|4.410
|4.492
|27,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
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17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında