***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.05.2023 09:12
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.05.2023
Alım
2,008.00
19,168.50
02.05.2023
Satım
2,008.00
19,160.94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145777
BIST
10:264.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -72,70
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.430
10:2619,4828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2621,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1167
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:261.261,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.261,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.204.793
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|38.790.082
|% 7,30
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|71.163.313
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.713.043
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.004.755
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|THYAO
|126,40
|671.012.927
|% 0,08
|
|EREGL
|31,66
|333.189.069
|% -1,80
|
|TUPRS
|65,80
|276.731.911
|% 0,69
|
|GARAN
|27,62
|217.869.384
|% 0,07
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|EKGYO
|5,66
|100.009.334
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|146.828.608
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|157.733.759
|% 0,56
|
|HALKB
|10,90
|151.805.200
|% 3,81
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4765
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5226
|21,5476
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,3128
|24,4347
|% 0,50
|
|Frank
|21,8142
|21,9456
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,61
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.174
|9.466
|-18,00
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.294
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,10
|