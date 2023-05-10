***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.05.2023 19:03
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.05.2023
Alım
500.00
4,480.00
10.05.2023
Satım
981.00
8,819.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150006
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0473
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.273,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.273,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5340
|19,5394
|% 0,14
|
|Euro
|21,4247
|21,4355
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5998
|24,7232
|% 0,17
|
|Frank
|21,8569
|21,9886
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1958
|5,2218
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.725
|66,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|-0,15
|