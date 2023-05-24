***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2023 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.05.2023
Alım
1,500.00
14,837.50
24.05.2023
Satım
3,500.00
34,407.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153484
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0505
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9079
En Düşük
19,8142
18:0521,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0159
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.255,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.255,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.251,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8893
|19,9053
|% 0,24
|
|Euro
|21,4093
|21,4351
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,5437
|24,6668
|% -0,08
|
|Frank
|21,8971
|22,0291
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2902
|5,3167
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-11,93
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.608
|4.729
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.297
|2.358
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem