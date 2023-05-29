***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.05.2023 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.05.2023
Alım
1,500.00
16,020.00
29.05.2023
Satım
1,530.00
16,477.30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154490
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1275
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1200
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2408
|Açılış
|: 14,9758
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9823
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0894
|20,0937
|% 0,64
|
|Euro
|21,5443
|21,6178
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7623
|24,8865
|% 0,75
|
|Frank
|22,1465
|22,2799
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3427
|5,3695
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,89
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem