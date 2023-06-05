***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.06.2023 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.06.2023
Alım
500.00
5,490.00
05.06.2023
Satım
500.00
5,507.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156208
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2962
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1500
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,7000
En Düşük
22,5500
18:051.340,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 27,04
|Açılış
|: 1.340,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,76
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2417
|21,2463
|% 1,38
|
|Euro
|22,8858
|22,8910
|% 1,93
|
|Sterlin
|26,3332
|26,4652
|% 1,26
|
|Frank
|23,3750
|23,5158
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,06
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.339
|25,91
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.410
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.266
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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