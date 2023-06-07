***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.06.2023 19:16
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.06.2023
Alım
250.00
2,712.50
07.06.2023
Satım
500.00
5,442.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156883
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 7,63%
|| 1,6453
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8619
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.450,22
En Yüksek
|Değişim
|: 6,53%
|| 88,95
|Açılış
|: 1.450,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1955
|23,2139
|% 7,63
|
|Euro
|24,9504
|25,0100
|% 8,04
|
|Sterlin
|28,7883
|28,9326
|% 7,79
|
|Frank
|25,4294
|25,5826
|% 7,46
|
|Riyal
|6,1675
|6,1984
|% 7,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-21,09
|
|Altın Gr.
|1.451
|1.451
|89,78
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|1,07
|