***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2023 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.06.2023
Alım
2,501.00
28,416.37
15.06.2023
Satım
2,205.00
25,103.94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159200
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0750
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,4009
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9252
En Düşük
25,3574
18:051.488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.488,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6442
|% 0,31
|
|Euro
|25,8802
|25,9214
|% 1,65
|
|Sterlin
|30,1271
|30,2782
|% 1,32
|
|Frank
|26,4187
|26,5779
|% 1,47
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,41
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.765
|4.879
|24,00
|
|Çeyrek
|2.382
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|0,00
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|2,47
|