***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.06.2023 21:11
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.06.2023
Alım
2,250.00
23,765.00
20.06.2023
Satım
2,250.00
23,897.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160648
BIST
'
18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0115
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,7216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0314
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.467,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,67
|Açılış
|: 1.467,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5472
|23,5863
|% 0,05
|
|Euro
|25,7153
|25,7216
|% -0,12
|
|Sterlin
|29,9814
|30,1318
|% -0,41
|
|Frank
|26,1284
|26,2857
|% -0,48
|
|Riyal
|6,2622
|6,2936
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-13,64
|
|Altın Gr.
|1.468
|1.468
|-12,85
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.701
|4.799
|-37,00
|
|Çeyrek
|2.350
|2.399
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|17,53
|17,55
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem