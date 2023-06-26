***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.06.2023 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.06.2023
Alım
1,250.00
13,815.00
26.06.2023
Satım
1,250.00
13,860.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162447
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,7301
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,9260
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.603,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 43,91
|Açılış
|: 1.603,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.263
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.220.027
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.955.490
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.934.954.564
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.453.542.249
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.483.327
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9170
|25,9227
|% 2,74
|
|Euro
|28,2163
|28,2870
|% 3,11
|
|Sterlin
|32,8906
|33,0555
|% 2,85
|
|Frank
|28,8567
|29,0306
|% 2,94
|
|Riyal
|6,8928
|6,9273
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|44,66
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.129
|5.313
|286,00
|
|Çeyrek
|2.572
|2.657
|143,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,80
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ACSEL
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