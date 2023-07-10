***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.07.2023 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
Alım
3,380.00
54,055.28
10.07.2023
Satım
3,700.00
59,238.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169521
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0628
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1125
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.615,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.615,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0670
|26,1003
|% 0,24
|
|Euro
|28,6419
|28,6859
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,4020
|33,5695
|% 0,23
|
|Frank
|29,2988
|29,4753
|% 0,36
|
|Riyal
|6,9324
|6,9672
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,95
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.425
|10.653
|-13,00
|
|Yarım
|5.212
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.675
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,41
|0,08
|
|B. Petrol
|77,61
|77,61
|-0,86
|