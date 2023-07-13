***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.07.2023 19:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.07.2023
Alım
5,500.00
117,250.00
13.07.2023
Satım
4,750.00
101,205.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171707
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0821
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0058
18:0529,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2586
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.641,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0390
|26,0444
|% -0,31
|
|Euro
|29,2114
|29,3226
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,1273
|34,2985
|% 0,90
|
|Frank
|30,2310
|30,4131
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9264
|6,9612
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.587
|10.795
|-31,00
|
|Yarım
|5.293
|5.422
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.655
|2.711
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,75
|0,48
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN