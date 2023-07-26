***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.07.2023 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.07.2023
Alım
750.00
30,735.00
26.07.2023
Satım
750.00
30,735.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175560
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.703,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.702,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9268
|26,9328
|% 0,05
|
|Euro
|29,7813
|29,7923
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,6405
|34,8143
|% 0,07
|
|Frank
|31,0362
|31,2231
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1548
|7,1907
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|4,20
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.117
|11.227
|55,00
|
|Yarım
|5.550
|5.640
|28,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.820
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|-0,41
|