***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.08.2023 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.08.2023
Alım
3,757.00
120,805.20
07.08.2023
Satım
3,507.00
112,400.26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181662
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0709
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.679,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9923
|27,0170
|% 0,38
|
|Euro
|29,7213
|29,7375
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3934
|34,5658
|% 0,52
|
|Frank
|30,7710
|30,9564
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1765
|7,2125
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,95
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.038
|11.136
|32,00
|
|Yarım
|5.523
|5.594
|16,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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