***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.08.2023 00:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.08.2023
Alım
2,770.00
88,642.60
14.08.2023
Satım
2,520.00
79,990.60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185445
BIST
'
18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0737
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0804
En Düşük
27,0103
18:0529,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0720
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,6142
En Düşük
29,4400
18:051.659,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.659,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0450
|27,0738
|% 0,25
|
|Euro
|29,5186
|29,5414
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2086
|34,3801
|% 0,17
|
|Frank
|30,6804
|30,8652
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1903
|7,2264
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.109
|11.202
|-4,00
|
|Yarım
|5.572
|5.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.813
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,04
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem