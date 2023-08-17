***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.08.2023 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.08.2023
Alım
3,550.00
109,589.00
17.08.2023
Satım
3,500.00
108,370.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186610
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0563
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0360
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.643,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.643,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0919
|27,0993
|% 0,21
|
|Euro
|29,4572
|29,4729
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,4017
|34,5742
|% 0,12
|
|Frank
|30,6822
|30,8670
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2040
|7,2401
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,42
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.010
|11.100
|-24,00
|
|Yarım
|5.522
|5.576
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
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17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
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17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem