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***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

23.08.2023 18:48
***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşl


***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu payların nominal  tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    23.08.2023
    Alım
    3,408.00
    111,675.16

    23.08.2023
    Satım
    3,075.00
    100,698.34





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188809


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 54,45 6.891.822.760 % 10,00  
YKBNK 16,94 14.917.932.677 % 10,00  
DOKTA 74,80 30.067.506 % 10,00  
ONCSM 202,40 129.429.070 % 10,00  
SNPAM 22,00 2.618.176 % 10,00  
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17:51 Alış Satış %  
Dolar 25,8372 25,8456 % -4,94  
Euro 28,0048 28,1722 % -4,59  
Sterlin 32,4819 32,6448 % -5,79  
Frank 29,0790 29,2542 % -5,71  
Riyal 6,8413 6,8756 % -5,31  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 6,32  
Altın Gr. 1.591 1.591 -83,24  
Cumhuriyet 11.090 11.257 -418,00  
Tam 10.789 11.058 -306,00  
Yarım 5.411 5.550 -149,00  
Çeyrek 2.697 2.775 -75,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,08  
Gümüş Gr. 20,08 20,11 -1,15  
B. Petrol 83,00 83,00 -0,21  
Seans Raporu 17:51
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