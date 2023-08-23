***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.08.2023 18:48
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.08.2023
Alım
3,408.00
111,675.16
23.08.2023
Satım
3,075.00
100,698.34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188809
BIST
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17:537.505
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -97,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5325,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3430
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5328,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -1,3717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:531.593,21
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -81,02
|Açılış
|: 1.593,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GARAN
|54,45
|6.891.822.760
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.714.176.087
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.521.585
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.230.454.843
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.056.065
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.030.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,34
|14.486.877.166
|% 9,23
|
|THYAO
|231,60
|13.100.703.369
|% -3,38
|
|AKBNK
|30,42
|11.583.712.921
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.683.290.169
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,34
|14.486.877.166
|% 9,23
|
|EKGYO
|8,37
|5.406.976.336
|% -6,79
|
|SKBNK
|4,16
|2.309.937.948
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.583.712.921
|% 9,98
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8372
|25,8456
|% -4,94
|
|Euro
|28,0048
|28,1722
|% -4,59
|
|Sterlin
|32,4819
|32,6448
|% -5,79
|
|Frank
|29,0790
|29,2542
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8413
|6,8756
|% -5,31
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
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17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL