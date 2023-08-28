***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.08.2023 18:48
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.08.2023
Alım
12,648.00
423,349.88
28.08.2023
Satım
12,448.00
418,087.80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190010
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0068
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3575
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.637,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.637,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3834
|26,5499
|% 0,06
|
|Euro
|28,4407
|28,6930
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3474
|33,5147
|% 0,24
|
|Frank
|29,9215
|30,1018
|% 0,08
|
|Riyal
|7,0575
|7,0929
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|6,54
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.973
|11.103
|2,00
|
|Yarım
|5.504
|5.573
|1,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.786
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,07
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL