***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.09.2023 18:54
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.09.2023
Alım
3,171.00
96,891.82
04.09.2023
Satım
2,671.00
81,782.60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191455
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0723
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1245
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7560
|26,7640
|% 0,27
|
|Euro
|28,8806
|28,9302
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,7058
|33,8748
|% 0,62
|
|Frank
|30,1446
|30,3262
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1148
|7,1504
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,48
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem