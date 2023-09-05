***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.09.2023 18:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.09.2023
Alım
2,696.00
80,465.52
05.09.2023
Satım
2,500.00
74,755.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191865
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,5449
18:0528,7648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0860
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,4520
18:051.658,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.658,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.644,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7644
|26,7785
|% 0,07
|
|Euro
|28,6882
|28,7648
|% -0,30
|
|Sterlin
|33,5549
|33,7232
|% -0,43
|
|Frank
|29,9850
|30,1656
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1187
|7,1544
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,68
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-9,65
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.141
|-3,00
|
|Yarım
|5.522
|5.600
|7,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,90
|