***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.09.2023 18:35
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.09.2023
Alım
9,487.00
285,105.94
13.09.2023
Satım
8,627.00
259,283.24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194638
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0938
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.654,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.654,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9306
|26,9365
|% 0,35
|
|Euro
|28,9534
|28,9722
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5723
|33,7407
|% 0,32
|
|Frank
|30,0612
|30,2423
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1592
|7,1951
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.999
|11.099
|-58,00
|
|Yarım
|5.516
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-0,22
|