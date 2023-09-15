***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.09.2023 20:23
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
2,000.00
56,555.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195497
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0659
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.669,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9778
|26,9840
|% 0,24
|
|Euro
|28,7842
|28,7971
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3160
|33,4831
|% -0,05
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1720
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,32
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|14,40
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.043
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.538
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,03
|0,40
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL