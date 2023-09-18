***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.09.2023 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.09.2023
Alım
3,443.00
93,436.34
18.09.2023
Satım
3,051.00
82,672.56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196002
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0403
|Açılış
|: 94,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 93,9300
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1125
|Açılış
|: 22,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0700
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:0520,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,20
|Açılış
|: 20,19
|
|Önceki Kapanış
|: 20,00
|
20,20
En Düşük
19,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0163
|27,0223
|% 0,15
|
|Euro
|28,9037
|28,9185
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,3978
|33,5653
|% 0,27
|
|Frank
|30,0196
|30,2004
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.096
|11.190
|57,00
|
|Yarım
|5.565
|5.618
|28,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.809
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,18
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ