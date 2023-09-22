***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.09.2023 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.09.2023
Alım
3,500.00
100,300.00
22.09.2023
Satım
3,500.00
101,055.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196941
BIST
'
18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0526
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
18:0528,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0678
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.683,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.683,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1602
|27,1662
|% 0,17
|
|Euro
|28,9608
|28,9794
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1919
|33,3584
|% -0,16
|
|Frank
|29,8530
|30,0328
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2202
|7,2564
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|7,16
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|9,39
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.117
|11.219
|29,00
|
|Yarım
|5.576
|5.633
|15,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,17
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem