***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.10.2023 18:49
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.10.2023
Alım
4,003.00
127,620.74
02.10.2023
Satım
4,003.00
127,478.14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198796
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0570
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2057
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,7592
18:051.612,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -15,08
|Açılış
|: 1.612,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4285
|27,4501
|% 0,25
|
|Euro
|28,7649
|28,8372
|% -0,59
|
|Sterlin
|33,0871
|33,2530
|% -0,63
|
|Frank
|29,7804
|29,9598
|% -0,05
|
|Riyal
|7,2967
|7,3333
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.771
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.402
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,14
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,67
|-0,88
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-1,62
|