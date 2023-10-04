***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2023 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.10.2023
Alım
2,500.00
71,530.00
04.10.2023
Satım
2,598.00
74,314.10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199684
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1262
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2648
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.615,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|5.539.843
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|MAKIM
|57,70
|63.388.030
|% -7,68
|
|HLGYO
|5,32
|449.324.189
|% -7,48
|
|KOZAL
|28,40
|4.098.924.074
|% -3,73
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|CWENE
|400,00
|2.997.629.672
|% 6,64
|
|ASTOR
|132,70
|2.464.644.001
|% -2,07
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,00
|1.892.747.794
|% -3,73
|
|IHLGM
|1,58
|215.194.298
|% 2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5560
|27,5619
|% 0,46
|
|Euro
|29,0203
|29,0397
|% 0,92
|
|Sterlin
|33,4144
|33,5820
|% 0,91
|
|Frank
|29,9790
|30,1596
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3276
|7,3643
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|4,15
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.871
|10.998
|38,00
|
|Yarım
|5.452
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|-3,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
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17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR