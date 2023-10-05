***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.10.2023 18:45
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.10.2023
Alım
2,050.00
58,370.00
05.10.2023
Satım
2,050.00
58,511.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200478
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1770
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.611,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5474
|27,5560
|% 0,10
|
|Euro
|29,1286
|29,1638
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,4775
|33,6454
|% 0,41
|
|Frank
|30,0589
|30,2400
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3242
|7,3609
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.857
|10.990
|-12,00
|
|Yarım
|5.445
|5.512
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,53
|18,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
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17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342