***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2023 19:04
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.10.2023
Alım
3,760.00
99,882.00
17.10.2023
Satım
4,726.00
126,033.04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207326
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0824
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.724,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9015
|27,9172
|% 0,30
|
|Euro
|29,5281
|29,5644
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,8965
|34,0665
|% 0,06
|
|Frank
|30,8672
|31,0532
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4202
|7,4574
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.724
|1.724
|7,36
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.637
|11.739
|31,00
|
|Yarım
|5.836
|5.892
|15,00
|
|Çeyrek
|2.909
|2.946
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,46
|20,49
|0,27
|
|B. Petrol
|89,43
|89,43
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem