***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.10.2023 18:50
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.10.2023
Alım
1,538.00
39,576.92
19.10.2023
Satım
2,288.00
58,951.20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207824
BIST
'
18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0252
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1949
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.768,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 16,19
|Açılış
|: 1.768,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9636
|27,9695
|% -0,11
|
|Euro
|29,7057
|29,7224
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,9654
|34,1357
|% 0,31
|
|Frank
|31,2002
|31,3881
|% 0,67
|
|Riyal
|7,4346
|7,4719
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|20,42
|
|Altın Gr.
|1.766
|1.766
|14,09
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.911
|12.013
|18,00
|
|Yarım
|5.974
|6.031
|10,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.016
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|0,45
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem