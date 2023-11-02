***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2023 19:05
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.11.2023
Alım
2,185.00
51,915.30
02.11.2023
Satım
2,435.00
57,899.70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213750
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,37
|Açılış
|: 7.674
|
|Önceki Kapanış
|: 7.664
|
7.582
En Yüksek
7.721
18:0528,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0555
|Açılış
|: 28,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3400
|
28,5820
En Düşük
28,2915
18:0530,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3161
|Açılış
|: 30,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,5909
En Düşük
30,0056
18:051.818,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.818,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809,86
|
1.830,52
En Düşük
1.806,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EREGL
|37,40
|2.779.570.336
|% 0,05
|
|ZOREN
|5,30
|911.949.737
|% 2,91
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
-
17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
-
17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA