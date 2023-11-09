***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.11.2023 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.11.2023
Alım
1,957.00
46,605.46
09.11.2023
Satım
1,750.00
41,830.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216487
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0186
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.793,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.793,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4509
|28,4694
|% 0,07
|
|Euro
|30,4985
|30,5254
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9816
|% -0,14
|
|Frank
|31,4815
|31,6712
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5656
|7,6035
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
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