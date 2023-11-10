***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.11.2023 19:00
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.11.2023
Alım
3,624.00
89,998.92
10.11.2023
Satım
4,800.00
119,697.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217132
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1016
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
18:0530,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0423
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
18:051.780,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -11,41
|Açılış
|: 1.780,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.778,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5367
|28,5648
|% 0,36
|
|Euro
|30,4676
|30,4824
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,7626
|34,9370
|% 0,25
|
|Frank
|31,4917
|31,6814
|% 0,37
|
|Riyal
|7,5895
|7,6276
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|845,95
|846,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,38
|984,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.938,71
|1.939,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem