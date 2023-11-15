***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.11.2023 21:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.11.2023
Alım
2,551.00
66,359.98
15.11.2023
Satım
2,804.00
73,323.12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218319
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0618
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.807,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.807,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6630
|28,6752
|% 0,15
|
|Euro
|31,1147
|31,1322
|% -0,17
|
|Sterlin
|35,4773
|35,6552
|% -0,57
|
|Frank
|32,1287
|32,3222
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6215
|7,6598
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,39
|23,41
|% 0,66
|
|Platin
|897,34
|898,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,56
|1.038,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,35
|81,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.959,74
|1.960,06
|% 0,66
|