***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.11.2023 21:23
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.11.2023
Alım
4,264.00
113,011.46
16.11.2023
Satım
3,799.00
101,132.46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218543
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0038
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0525
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 19,67
|Açılış
|: 1.826,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6529
|28,6751
|% -0,01
|
|Euro
|31,1430
|31,1760
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,4579
|35,6357
|% -0,05
|
|Frank
|32,1072
|32,3006
|% -0,13
|
|Riyal
|7,6161
|7,6543
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,77
|23,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,65
|899,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,83
|1.043,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,19
|1.981,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de