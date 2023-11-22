***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.11.2023 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.11.2023
Alım
7,504.00
212,795.56
22.11.2023
Satım
5,536.00
158,108.08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219419
BIST
'
18:007.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -59,59
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
18:0028,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0597
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8407
En Düşük
28,7116
18:0031,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0702
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,2912
18:001.844,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.844,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.843,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AZTEK
|156,20
|303.444.660
|% 10,00
|
|BAGFS
|35,42
|258.059.831
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.948.283
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|694.912.940
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.848.691
|% 9,99
|
|PEGYO
|13,87
|619.641.405
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|107.176.246
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,66
|290.493.632
|% -8,61
|
|MANAS
|9,65
|170.733.396
|% -7,92
|
|EMNIS
|122,00
|2.318.915
|% -7,58
|
|THYAO
|262,00
|9.218.362.046
|% -2,42
|
|TUPRS
|155,60
|6.204.705.502
|% 0,71
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% -0,56
|
|AKBNK
|30,88
|2.657.464.500
|% -0,19
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 2,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.736.585.604
|% -0,79
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|650.162.018
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8316
|28,8372
|% 0,21
|
|Euro
|31,3669
|31,3753
|% -0,22
|
|Sterlin
|35,8747
|36,0546
|% -0,26
|
|Frank
|32,4707
|32,6663
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|926,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,81
|1.054,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
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