***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.11.2023 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.11.2023
Alım
4,496.00
123,425.64
30.11.2023
Satım
4,938.00
136,277.60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221355
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0698
|Açılış
|: 28,8200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9568
En Düşük
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18:0531,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,2524
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,8655
En Düşük
31,4614
18:051.892,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.892,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8498
|28,8601
|% -0,24
|
|Euro
|31,4731
|31,5075
|% -0,81
|
|Sterlin
|36,3632
|36,5456
|% -0,64
|
|Frank
|32,9361
|33,1345
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6687
|7,7072
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,21
|25,24
|% 0,66
|
|Platin
|927,78
|929,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,28
|1.014,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,02
|2.040,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
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