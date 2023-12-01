***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.12.2023 22:20
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.12.2023
Alım
3,348.00
91,403.28
01.12.2023
Satım
3,598.00
98,921.80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221713
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0475
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0143
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.922,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 33,32
|Açılış
|: 1.922,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.928,08
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8626
|28,9207
|% 0,16
|
|Euro
|31,4286
|31,4777
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,5978
|36,7813
|% 0,71
|
|Frank
|33,1105
|33,3100
|% 0,84
|
|Riyal
|7,6790
|7,7175
|% 0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,47
|25,50
|% 0,66
|
|Platin
|935,20
|937,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,61
|1.012,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,58
|2.069,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında