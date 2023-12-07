***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.12.2023 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.12.2023
Alım
6,631.00
181,383.18
07.12.2023
Satım
7,086.00
193,522.68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223768
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0175
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1975
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3394
En Düşük
31,0844
18:051.884,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.883,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9248
|28,9298
|% 0,06
|
|Euro
|31,3195
|31,3343
|% 0,63
|
|Sterlin
|36,3199
|36,5020
|% 0,34
|
|Frank
|32,9429
|33,1414
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6898
|7,7283
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|908,77
|910,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,10
|983,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,75
|73,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,79
|2.025,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında