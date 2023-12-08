***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.12.2023 23:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.12.2023
Alım
4,750.00
130,015.00
08.12.2023
Satım
4,611.00
126,162.68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224245
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0666
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,0049
En Düşük
28,8650
18:0531,2142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0509
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.865,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -21,40
|Açılış
|: 1.865,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.857,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9774
|28,9846
|% 0,23
|
|Euro
|31,2033
|31,2142
|% -0,16
|
|Sterlin
|36,2427
|36,4245
|% -0,15
|
|Frank
|32,7925
|32,9900
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6998
|7,7385
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|919,78
|922,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,88
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,81
|2.003,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem