***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.12.2023 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.12.2023
Alım
5,547.00
145,797.38
13.12.2023
Satım
6,047.00
158,769.08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225615
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0529
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0373
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.852,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.852,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0426
|29,0502
|% 0,18
|
|Euro
|31,3588
|31,3713
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,2700
|36,4519
|% -0,18
|
|Frank
|33,0188
|33,2177
|% 0,08
|
|Riyal
|7,7221
|7,7608
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|921,17
|922,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|972,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,19
|74,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,83
|1.982,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem