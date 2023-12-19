***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.12.2023 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.12.2023
Alım
3,768.00
97,661.56
19.12.2023
Satım
4,018.00
104,619.12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227154
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0375
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2072
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.913,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.913,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.914,13
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0890
|29,0942
|% 0,13
|
|Euro
|31,9484
|31,9602
|% 0,64
|
|Sterlin
|36,9725
|37,1579
|% 0,92
|
|Frank
|33,6647
|33,8675
|% 0,91
|
|Riyal
|7,7328
|7,7715
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,13
|24,16
|% 0,66
|
|Platin
|960,47
|962,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.235,04
|1.239,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,24
|2.045,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem