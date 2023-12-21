***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.12.2023 18:43
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.12.2023
Alım
4,095.00
105,043.72
21.12.2023
Satım
4,118.00
105,698.56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227876
BIST
'
18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0347
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1654
En Düşük
29,0038
18:0532,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2751
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1870
En Düşük
31,8351
18:051.912,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.912,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1548
|29,1617
|% 0,11
|
|Euro
|32,1068
|32,1476
|% 0,89
|
|Sterlin
|36,8185
|37,0031
|% 0,39
|
|Frank
|33,8424
|34,0463
|% 0,74
|
|Riyal
|7,7497
|7,7886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|964,47
|966,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.210,61
|1.216,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,13
|2.039,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
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17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
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17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem