***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.12.2023 18:42
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.12.2023
Alım
3,057.00
76,405.00
22.12.2023
Satım
3,212.00
80,463.38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228218
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0672
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0720
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.935,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.935,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2139
|29,2208
|% 0,23
|
|Euro
|32,2018
|32,2475
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,0565
|37,2423
|% 0,50
|
|Frank
|34,0064
|34,2112
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7669
|7,8058
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,32
|% 0,66
|
|Platin
|969,38
|972,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.210,24
|1.216,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,53
|79,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.057,97
|2.058,28
|% 0,66
|