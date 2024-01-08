***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.01.2024 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.01.2024
Alım
4,633.00
119,845.78
08.01.2024
Satım
4,317.00
112,095.94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234858
BIST
'
18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0573
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1704
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.953,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.953,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8905
|29,8978
|% 0,19
|
|Euro
|32,8292
|32,8415
|% 0,49
|
|Sterlin
|38,0303
|38,2210
|% 0,49
|
|Frank
|35,1735
|35,3854
|% 0,62
|
|Riyal
|7,9466
|7,9864
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|954,48
|956,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,70
|75,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,87
|2.032,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
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17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
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17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem