***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.01.2024 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.01.2024
Alım
6,250.00
172,215.00
24.01.2024
Satım
5,758.00
159,699.52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242613
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1328
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.957,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,44
|Açılış
|: 1.957,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1295
|30,2330
|% 0,19
|
|Euro
|32,8504
|33,0759
|% 0,81
|
|Sterlin
|38,3522
|38,5446
|% 0,44
|
|Frank
|34,8588
|35,0688
|% 0,95
|
|Riyal
|8,0217
|8,0619
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,92
|908,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,26
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,73
|2.017,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
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17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem