***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.01.2024 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.01.2024
Alım
5,000.00
141,560.00
25.01.2024
Satım
5,680.00
160,362.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242837
BIST
'
18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0446
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8348
18:051.966,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.966,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2733
|30,2795
|% 0,15
|
|Euro
|32,8681
|32,8851
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,3311
|38,5234
|% 0,00
|
|Frank
|34,7638
|34,9732
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0490
|8,0893
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|893,69
|895,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,74
|944,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,63
|2.020,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
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17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem