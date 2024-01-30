***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.01.2024 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.01.2024
Alım
2,311.00
64,600.24
30.01.2024
Satım
3,074.00
86,172.52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243912
BIST
'
18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0089
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0367
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.983,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.983,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3501
|30,3553
|% 0,03
|
|Euro
|32,9263
|32,9389
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3083
|38,5005
|% -0,37
|
|Frank
|35,0015
|35,2124
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|922,00
|923,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,95
|983,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,53
|2.032,85
|% 0,66
|